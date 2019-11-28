РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в четверг понизили температуру отопления в 22 домах из-за плановых работ на теплотрассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«28 ноября с 9:00 до 15:00 управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтные работы на отдельном участке теплотрассы. На время выполнения ремонта снизят параметры тепловой энергии в 22 домах», – говорится в сообщении.

Температуру отопления снизили в домах по следующим адресам: улица Дмитрия Холодова, 1, 4, 6, 6А, 8/5, 10/6, 11, 12, 14/7; Заводская, 9/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21; Симферопольская, 3, 4, 5; Западная, 4/16; проспект 50-летия Октября, 3, 4.