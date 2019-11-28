twitter-аккаунт центральной пригородной пассажирской компании
РИАМО - 28 ноя. На станциях МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск почти завершили установку схем столичной подземки, на данный момент уже размещено более 165 схем, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».
«Схемы дают возможность пассажирам планировать маршрут, а также ориентироваться при выходе и переходе со станций. Указатели размещаются в пристанционной и платформенной зонах», - говорится в сообщении.
Запуск МЦД состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.
До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным — пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Турникеты отключены. Поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон.
Зона в пределах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево
Дальняя зона – за границами МЦД. Включает в себя зоны пригородных электричек
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