РИАМО - 28 ноя. На станциях МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск почти завершили установку схем столичной подземки, на данный момент уже размещено более 165 схем, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Схемы дают возможность пассажирам планировать маршрут, а также ориентироваться при выходе и переходе со станций. Указатели размещаются в пристанционной и платформенной зонах», - говорится в сообщении.

Запуск МЦД состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным — пассажирам нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Турникеты отключены. Поезда по МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>