РИАМО - 28 ноя. В столице сотрудники правоохранительных органов задержали двух москвичей при отправлении запрещенных препаратов, по месту их жительства обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству данных веществ, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ГУНК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в распространении сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений в различные регионы Российской Федерации и одну из стран ближнего зарубежья», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в одном из почтовых отделений столицы задержаны двое местных жителей. При личном досмотре у них изъяли 48 приготовленных к отправке посылок. Исследование одной посылки выявило, что там находится сильнодействующее вещество - тестостерон. Проверка остальных посылок продолжается.

По ее словам, правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

«В ходе обыска по месту проживания задержанных обнаружена лаборатория, в которой находилось оборудование для производства запрещенных препаратов, а также вещества, используемые для их изготовления. Кроме того, изъято около 50 килограммов готовой «продукции», которую подозреваемые планировали сбыть через отделения связи Московского региона», - добавила Волк.

Она уточнила, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.