РИАМО - 28 ноя. Мужчину подозревают в убийстве своей сожительницы в подмосковных Химках, преступление было совершенно в ходе ссоры, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Накануне ночью на улице Марии Рубцовой в Химках в одной из квартир обнаружен труп женщины 1965 года рождения.

«Следователи установили и задержали за данное преступление сожителя погибшей 1961 года рождения. Как выяснили правоохранители, мужчина убил свою подругу на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.