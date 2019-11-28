РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 ноя. Новая школа на 1,5 тысячи мест в микрорайоне 12 подмосковных Люберец примет учеников 1 сентября 2020 года, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг глава Люберец совместно с начальником управления образованием администрации округа Викторией Бунтиной проинспектировал ход работ в новой школе.

«Люберцы активно развиваются, у нас появляются новые микрорайоны, в одном из них мы сейчас находимся. Сегодня мы посмотрели, как идет строительство новой школы. Эта школа по своей мощности будет самая большая на территории округа. Она рассчитана на 1,5 тысячи мест», – сказал Ружицкий.

В школе будут оборудованы четыре спортивных зала, пищеблок, большой актовый зал вместимостью 650 мест. Также оборудуют стадион с искусственным покрытием.

По словам Ружицкого, школу откроют 1 сентября 2020 года.