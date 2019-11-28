РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 ноя. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живыми 11-летних школьниц Софию Бреусову и Полину Краснову, пропавших 27 ноября в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Софии Бреусовой и Полины Красновой не было известно с 27 ноября. Они вышли из школы в микрорайоне Железнодорожный и не вернулись домой.

Волонтеры выезжали на поиски школьниц, расклеивали ориентировки в Балашихе, распространяли информацию в соцсетях.

«Найдены. Живы», – говорится в сообщении.