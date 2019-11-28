РИАМО – 28 ноя. Видеокамеры в подъездах многоквартирных домов Подмосковья оснастят программами распознавания лиц в 2020 году, к системе «Безопасный регион» также подключат порядка 16 тысяч видеозаписывающих устройств, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Специальное программное обеспечение системы («Безопасный регион» - ред.) позволяет интегрировать программные решения видеоаналитики по распознаванию лиц. Данный функционал будет приобретен в 2020 году в объеме потребности Главного управления региональной безопасности Московской области - координатора системы», - сказал Рымар.

В настоящее время в систему «Безопасный регион» интегрировано около 4 тысяч видеокамер, установленных в подъездах многоквартирных домов. К концу 2019 года планируется увеличить их количество до 6-7 тысяч устройств. В 2020 году в системе должно появиться еще не менее 16 тысяч видеокамер в подъездах.