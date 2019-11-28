РИАМО - 28 ноя. Застолье двух приятелей закончилось убийством в Пушкинском округе, правоохранители уже установили подозреваемого, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне рано утром в поселке Челюскинский Пушкинского округа на улице Водопроводный тупик было найдено тело мужчины 1961 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области знакомый погибшего 1958 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что убийство было совершено в ходе застолья. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.