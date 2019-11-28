РИАМО - 28 ноя. Задержанная за мелкое хулиганство нетрезвая девушка 1993 года рождения ударила полицейского в ОМВД России по Мещанскому району города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Задержанная за административное правонарушение по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ гражданка <…> в состоянии алкогольного опьянения повела себя агрессивно, нанесла удар в область правого уха находившемуся на службе в форменной одежде помощнику оперативного дежурного дежурной части ОМВД старшине полиции», - говорится в сообщении.

После этого девушку повезли на медицинское освидетельствование. Тогда она из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля Ford Focus.

Полицейский, которого ударила девушка, обратился в медицинское учреждение с раной ушной раковины, а после оказания медпомощи продолжил службу.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.