РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска обыграл «Нефтехимика» из Нижнекамска со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ проходил в Подольске на базе Ледового дворца «Витязь» 27 ноября, на нем присутствовало 3126 зрителей. Главными судьями были Алексей Белов и Юрий Оскирко.

«Витязь» выиграл у «Нефтехимика» со счетом 2:1. Тяжелая игра и психологически, и по борьбе, по всем компонентам. «Нефтехимик» – хорошая команда, четыре дружных звена, которые бьются. Поэтому мы своих ребят настраивали, что будет серьезная борьба. Хорошее начало, все неплохо, затем немного упускаем инициативу, но не потому, что мы расслабились, а потому, что соперник добавляет. Хорошо, что поборолись до конца и в овертайме одержали победу», – сказал главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец.

Он поблагодарил вратаря за вырученные моменты, а остальных членов команды за то, что несмотря на многие факторы, продолжали верить в победу и добились ее. Также Кравец поздравил всех болельщиков с победой.