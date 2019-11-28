РИАМО (Мытищи) – 28 ноя. Более 460 дворовых территорий городского округа Мытищи оцифровали и внесли в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

«Объясню, как работает это приложение, чтобы оно помогало следить за чистотой во дворах коммунальщикам. Для работы в приложении мы предварительно оцифровали и внесли все наши 466 дворовые территории. Наш муниципальный ЦУР назначает задачи. Далее дворники получают эти задачи через приложение у себя на смартфоне, отрабатывают с приложением фото в формате «до» и «после», а МЦУР контролирует качество выполнения», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Приложение разработано для операционной системы Android, требует логин и пароль, поэтому оно недоступно для жителей. Мобильное приложение создано исключительно для организации эффективной внутренней работы управляющих организаций и МЦУР.

На территории городского округа Мытищи работают около 30 управляющих организаций разных форм собственности. 27 ноября были разобраны все вопросы по работе нового ресурса. Многие жители обратили внимание на информацию о мобильном приложении.