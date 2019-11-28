РИАМО - 28 ноя. В столичную полицию обратилась местная жительница, которая стала жертвой нечистых на руку строителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщина, которая является писательницей, затеяла косметический ремонт в своей квартире и заключила договор подряда проведение ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату услуг.

«Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были. При этом, строительная бригада, производившая ремонт, не окончила его, покинув объект. Заказчицей договор в одностороннем порядке был расторгнут, в связи с нарушением сроков его исполнения», - говорится в сообщении.

Полиция провела проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

По данным СМИ, речь идет об известной писательнице Александре Марининой.