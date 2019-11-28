РИАМО – 28 ноя. Три новых цифровых многофункциональных центра, специализирующихся на помощи жителям Подмосковья в получении услуг в электронном виде, откроются в 2020 году, подобные офисы уже работают в шести округах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Остается доля граждан, не имеющих возможности или сноровки, которым нужна помощь (в оформлении услуг – ред.). Во всех офисах МФЦ Московской области выделены рабочие места для доступа к порталу и специалисты, которые всегда окажут всю необходимую помощь. В планах на следующий год открытие не менее 20 рабочих мест в офисах МФЦ и трех новых цифровых многофункциональных центров», - сказал Рымар.

Он пояснил, что цифровые МФЦ специализируются на помощи заявителям в получении услуг на портале. Учреждения открывают с целью разгрузить основные офисы «Мои документы». В этом году цифровые МФЦ открыли в Егорьевске, Коломне, Королеве, Мытищах, Раменском и Талдоме. В них заявитель может зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, получить компетентную консультацию по получению услуги и работе с порталом.

Всего в региональных МФЦ 540 рабочих мест с доступом к порталу. С начала года специалисты на них провели более 570 тысяч консультаций. До конца 2019 года планируется открыть еще 47 рабочих мест для доступа к порталам.

Карта расположения МФЦ Московской области появилась в Сети>>