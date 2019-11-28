РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. В четверг в библиотеке №16 деревни Пирогово городского округа Мытищи проведут мастер-класс по лепке из глины «Сказочный город», сообщается в Instagram-аккаунте Пироговской библиотеки.

«28 ноября в 18:00 в нашей библиотеке пройдет мастер-класс по лепке из глины «Сказочный город». Продолжаем готовиться к Новому году», – говорится в сообщении.

Одна из древних техник работ с глиной – это ручная лепка. Во время такого занятия можно прочувствовать материал и создать действительно оригинальные работы. Ручная техника работы с глиной не требует особых профессиональных знаний и позволяет получить удовольствие от процесса и результата работы.

Мероприятие пройдет по адресу: Мытищи, деревня Пирогово, улица Школьная, библиотека №16.