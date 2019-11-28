РИАМО – 28 ноя. Широкополосный доступ в интернет есть в 94% многоквартирных домов Подмосковья, сейчас стоит задача обеспечить качественную связь в частных домах на сельских территориях и в малых населенных пунктах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«В регионе почти 54 тысячи многоквартирных домов, в которых проживают более 90% жителей области. В 94% этих домов есть широкополосный доступ в интернет. Остальные 6% – это малоэтажные здания блокированной застройки или ветхие дома, планируемые к расселению. Таким образом, в Подмосковье нет жилых районов, испытывающих проблемы с подключением к интернету», - сказал Рымар.

Он подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоит задача обеспечить качественные услуги связи в частных домах на сельских территориях и в малых населенных пунктах.

«Московская область на 95% покрыта сотовой связью стандартов 3G и 4G. Они позволяют пользоваться интернетом без привязки к розетке практически из любой точки. Операторы мобильной связи уже приступили к тестированию технологии связи завтрашнего дня – 5G», - добавил Рымар.