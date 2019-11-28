РИАМО - 28 ноя. В ГСУ Следственного комитета по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении участников банды «Шараповские», в период с августа по ноябрь 2019 года в столице и в Республике Дагестан были задержаны четыре участника организованной преступной группы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СКР по столице Юлия Иванова.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении участников банды «Шараповские», совершивших в период с 2007 по 2015 год ряд убийств и других особо тяжких преступлений», - рассказала Иванова.

Следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД пресечена деятельность участников организованной преступной группы «Шараповские» Задержанных недавно четверых членов группировки также обвиняют в совершении вышеуказанных преступлений. В настоящий момент все они находятся под стражей.

В ходе обысков, проведенными следователями совместно с оперативными службами, был обнаружен целый схрон оружия. Правоохранители изъяли гранаты и другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы были впоследствии обезврежены и уничтожены.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступлений», - добавила Иванова.

Ранее в отношении одного из соучастников банды судом с участием присяжных вынесен обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.

Расследование дела ОПГ «Шараповские» продолжается.

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