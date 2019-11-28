РИАМО - 28 ноя. Лед на внутренних водоемах Москвы уже способен выдержать взрослого человека, толщина покрытия составляет около 10 сантиметров, в то время как безопасным считается толщина около семи сантиметров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«На внутренних водоемах Москвы лед уже достаточно прочный — 10 сантиметров, он твердый и выдерживает взрослого человека. Безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. Но не стоит выходить на лед при плохой видимости, когда идет снег или дождь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по состоянию на 27 ноября толщина льда на московских водоемах составляет: Москва-река в районе Серебряного Бора — три сантиметра (степень покрытия — 10-80%), Москва-река в заливах и поймах — от двух до 12 сантиметров (степень покрытия — 5-100%), Химкинское водохранилище — два сантиметра (степень покрытия — 30-65%), внутренние водоемы — 10-13 сантиметров (степень покрытия — 90-100%). На водных объектах в ТиНАО фиксируется лед толщиной от семи до 11 сантиметров, степень покрытия — 5-100%.