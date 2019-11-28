РИАМО – 28 ноя. Ежемесячные денежные выплаты на питание беременным, кормящим матерям и детям до трех лет будут оформлять в электронном виде, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

С 1 января 2020 года в Подмосковье для желающих заменят предоставление молочной кухни в натуральном виде на денежные выплаты. Беременные будут получать 400 рублей в месяц; кормящие матери – 1 тысячу рублей в месяц, дети от нуля до года – 1 тысячу рублей, дети от года до трех лет – 600 рублей.

«Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо, начиная с 1 января 2020 года, подать соответствующее заявление в личном кабинете на РПГУ (региональном портале госуслуг – ред.), в МФЦ или ТСП (территориальное структурное подразделение – ред.). Ежемесячная денежная выплата на питание будет производиться на указанные в заявлении банковские реквизиты или через отделение федеральной почтовой связи», - сказал Рымар.

Он добавил, что монетизация молочной кухни позволит жителям Московской области самим выбирать продукты питания по назначению врача из широкого ассортимента торговых сетей в удобное время.

По его словам, решение о замене продуктов выплатами приняли по результатам опроса заявителей, получающих с 1 апреля 2019 года деньги на питание в трех пилотных округах: Раменском, Зарайске и Ивантеевке.

С начала 2019 года заявления на получение услуги «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет» подали более 1,4 миллиона жителей региона.