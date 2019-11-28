РИАМО – 28 ноя. Жители Подмосковья в 2020 году начнут получать проактивные уведомления при рождении третьего и последующих детей о получении статуса многодетной семьи и выдаче электронного удостоверения, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«В 2020 году в Московской области запланирован переход на реестровую модель: по желанию заявителя вместо выдачи бумажного удостоверения многодетной семьи будет запись в электронном реестре», - сказал Рымар.

По его словам, переход на реестровую модель позволит отказаться от бумажного документооборота. Удобство для родителей заключается в возможности проактивного предоставления услуг для них.

Например, обладатель электронного удостоверения получит в личном кабинете регионального портала госуслуг предложение на подачу комплексного частично заполненного заявления на получение ряда услуг. В них входят компенсация на приобретение школьной формы, выдача социальной карты жителя Московской области, бесплатное предоставление земельного участка, назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время услуга «Выдача удостоверения многодетной семьи» является одной из самых популярных в регионе. С начала 2019 года было подано порядка 39 тысяч заявлений.

Реестровая модель предоставления госуслуг подразумевает замену бумажных документов на записи в электронном реестре. Проактивный режим оказания госуслуг означает их автоматическое оформление (без участия пользователя) на основе данных электронных реестров. Суперсервисы представляют собой комплексы электронных услуг (в том числе проактивных), сгруппированных в зависимости от жизненной ситуации.