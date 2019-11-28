РИАМО – 28 ноя. Лицензии таксистам и данные из государственного лесного реестра начнут предоставлять в Подмосковье в режиме суперсервисов до конца 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Внедрение суперсервисов – один из инструментов цифровой трансформации услуг. Он подразумевает принцип комплексного подхода к решению жизненных ситуаций граждан и нацелен на минимизацию участия заявителя в оформлении документов.

«Готовим к запуску и планируем вывести до конца года суперсервис «Такси», который предполагает выдачу лицензий такси с генерацией QR-кодов для их проверки, а также суперсервис «Государственный лесной реестр», благодаря которому станет удобнее получать данные и выписки из реестра для последующего получения услуг в сфере земельной и градостроительной деятельности», - сказал Рымар.

Внедрение 25 федеральных суперсервисов осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».