РИАМО – 28 ноя. Суперсервис «Переезд в другой регион» реализуется в пилотном режиме в Подмосковье, в полную силу комплекс электронных услуг заработает в 2024 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Переезд в другой регион» призван сэкономить время граждан и снизить количество посещений различных ведомств в случае смены места жительства.

«В Подмосковье в пилотном режиме реализуется один из 25 федеральных суперсервисов – «Переезд в другой регион». Планируется, что в полную силу суперсервис заработает в 2024 году», - сказал Рымар.

Он пояснил, что суперсервис представляет собой комплекс электронных услуг, включающий оформление базовых документов на всех членов семьи, онлайн-запись детей в школу или детский сад, информирование о региональных льготах, помощь в поиске работы.

Суперсервис является одним из вариантов цифровой трансформации услуг, подразумевающим объединение их в рамках жизненной ситуации с целью быстрого и удобного предоставления заявителю. Электронные сведения из цифрового профиля гражданина поступают в ведомства автоматически. Система отслеживает, когда нужны услуги, сама подбирает документы и составляет заявления. Причем одно электронное заявление может содержать запрос на получение сразу нескольких услуг, что исключает лишние визиты в госучреждения.

Внедрение 25 федеральных суперсервисов осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».