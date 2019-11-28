РИАМО – 28 ноя. Депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и член Совета Федерации Сергей Леонов вносят в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день норма Трудового кодекса РФ гласит, что 31 декабря не является нерабочим праздничным днем.

«Как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года», - говорится в сообщении.

Парламентарии напомнили, что правительство имеет право переносить выходные на другие дни «в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней». Законопроект предлагает определить, что правительство РФ должно осуществлять перенос выходных дней так, чтобы 31 декабря был выходным днем (если этот день не оказался выходным согласно календарю). При это предусмотрено сохранение общего количество нерабочих праздничных дней. Поправки необходимо будет внести в статью 112 ТК РФ.

Депутаты от партии ЛДПР считают, что данная инициатива «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Если данный закон примут, то он вступит в силу в день его официального опубликования.