РИАМО - 28 ноя. К 85-летию народной артистки СССР Алисы Фрейндлих в сети кинотеатров «Москино» проведут бесплатные показы семи ее наиболее характерных киноработ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зрители увидят самые интересные и малоизвестные картины, в которых актриса сыграла главную роль. Алиса Фрейндлих отметит день рождения 8 декабря, а сходить в кино на фильмы с ее участием можно будет с 4 по 10 декабря», - говорится в сообщении.

Киноленты из архива «Москино» покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Тула», «Сатурн», «Молодежный», «Юность» и «Спутник».

Так, зрители смогут увидеть фильм «Сталкер», картину «Похождения зубного врача», «Старомодную комедию», «Служебный роман», «Сергей Иванович уходит на пенсию», психологическую драму «Успех» и «Простая смерть».

Советская и российская актриса театра и кино, певица Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде 8 декабря 1934 года. В школе будущая актриса записалась в театральный кружок и почти сразу утвердилась в желании стать актрисой. Сильные вокальные данные (меццо-сопрано) позволяли Фрейндлих поступать в музыкальное училище, но от этого шага ее отговорил отец. Он посоветовал выбрать путь драматической актрисы.

Фрейндлих окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. С 1983 года и по сегодняшний день актриса служит в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. Она лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского, трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации, обладательница премии правительства России. За свои работы в кино актриса получила две национальные театральные премии «Золотая маска» и четыре премии Российской академии кинематографических искусств «Ника».