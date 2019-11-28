РИАМО - 28 ноя. Более 15 миллиардов рублей инвестиционных платежей за аренду земли получила столица, площадь земли, предоставленной инвесторам для застройки или реконструкции в 2019 году, составила 109 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала 2019 года по итогам оформления дополнительных соглашений об изменении цели использования участков площадь предоставленных инвесторам земель для строительства и реконструкции объектов составила 109 гектаров, а площадь нового строительства — 1,55 миллиона квадратных метров. При этом город получил от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства 15,18 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, заключение подобного рода соглашений способствует появлению центров притяжения горожан, а также спортивных и социальных объектов на территории Москвы. Наибольшее число коммерческих и социальных нежилых объектов появится на юге, северо-востоке и в центре Москвы.

«Согласно условиям договора объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение шести лет. Отмечу, что при строительстве гостиниц с июля этого года застройщики могут получить льготу от города в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости за земельные участки. Также обнулены платежи за изменение вида разрешенного использования земельных участков при строительстве коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца», — отметил Ефимов.