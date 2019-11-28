РИАМО - 28 ноя. В четверг утром в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили более 30 рейсов, согласно данным «Яндекс.Расписания».

Больше всего задержек во Внукове — 14 рейсов. В Шереметьеве задержали девять рейсов. В Домодедове задержали семь и отменили пять рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно данным онлайн-табло, никаких задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.