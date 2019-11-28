РИАМО - 28 ноя. На северо-востоке Москвы с 30 ноября начнут открывать ледовые площадки, всего в округе заработает почти 40 катков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первым на северо-востоке по традиции открылся каток на ВДНХ, следом за ним — катки в парках культуры и отдыха. Сейчас готовимся к запуску наших ледовых площадок», — сказал префект СВАО Алексей Беляев.

Таким образом, в Лианозове появится каток с искусственным ледовым покрытием. Каток в Вологодском проезде также откроется вместе с остальными площадками.

Еще один новый каток откроют у дома 16 на Костромской улице. Для Алтуфьева это вторая площадка с искусственным льдом — первая размещается в Путевом проезде.

В прошлом году ледовые площадки в округе модернизировали. Для удобства были оборудованы раздевалки с лавочками и вендинговыми аппаратами, были также теплые пункты проката с современными моделями коньков и туалеты.