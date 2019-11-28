РИАМО - 28 ноя. В городском округе Клин полицейские задержали 22-летнего уроженца северокавказского региона, которого подозревают в серии краж более 100 единиц оборудования систем противопожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, используя ключи от домофонов, проникали в подъезды многоквартирных домов, расположенных по ул. Чайковского, снимали металлические решетки в шахтах со второго по последние этажи и похищали электроприводы для клапанов системы дымоудаления. После чего оборудование выносили частями в рюкзаках и скрывались на автомобиле», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ущерб от действий злоумышленника составил более 1 миллиона рублей.

Полицейские смогли выйти на след подозреваемого после того, как изучили записи с камер видеонаблюдения. Его задержали по месту проживания в Москве. В квартире молодого человека полицейские нашли ключи от домофонов, мобильные телефоны и инструменты, используемые при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому может грозить до 10 лет колонии.

«В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.

Полицейские продолжают оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления.