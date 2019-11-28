Что ты знаешь про МЦД?
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На прошлой неделе открылись первые линии МЦД: Одинцово –Лобня и Нахабино – Подольск. А что лично вы знаете про новый вид транспорта?
Что ты знаешь про МЦД? (1/13)
Как расшифровывается аббревиатура «МЦД»?
Московские центральные диагонали
Московские центральные диаметры
Московские центральные дороги
Что ты знаешь про МЦД? (2/13)
Сколько всего диаметров предусмотрено проектом МЦД?
Конечно, пять
Конечно, семь
Не спорьте, восемь
Что ты знаешь про МЦД? (3/13)
Сколько подмосковных городов охватит проект?
Фото Мария Савосина © РИАМО в Красногорске
Все
17 городов, включая Москву
23 города, включая Москву
Что ты знаешь про МЦД? (4/13)
Сколько станций будут открыто на всех пяти МЦД?
Что ты знаешь про МЦД? (5/13)
Диаметры сейчас обслуживают привычные электропоезда, а также городские поезда с повышенным уровнем безопасности и комфорта. Они выпускаются в России и называются…
«Ласточка»
«Иволга»
«Буревестник»
Что ты знаешь про МЦД? (6/13)
Минимальный интервал между поездами в часы пик составит…
5-7 минут
2-4 минуты
10-15 минут
Что ты знаешь про МЦД? (7/13)
В поездах 6-7 вагонов и они вмещают…
1000 человек
2000 человек
3000 человек
Что ты знаешь про МЦД? (8/13)
Оплатить проезд на МЦД можно будет с помощью…
Только городской карты «Тройка»
Карты «Стрелка» и специальных карт, которые готовятся к выпуску
Городской карты «Тройка», банковских карт с функциями PayPass и PayWave и смартфонов с NFC
Что ты знаешь про МЦД? (9/13)
Что вы знаете о тарифах на МЦД?
Цена проезда зависит от зон. Их три – «Центральная», «Пригород» и «Дальняя»
Цена за поездку на всем протяжении диаметров такая же, как в московском метро
Цена равна стоимости проезда на электричке
Что ты знаешь про МЦД? (10/13)
Нужно ли перекодировать транспортную карту для поездки на МЦД?
Нет, не нужно
Да, обязательно
Не знаю. Я пользуюсь каршерингом
Что ты знаешь про МЦД? (11/13)
На бесплатную пересадку по МЦД с момента первой валидации дается…
90 минут
60 минут
40 минут
Что ты знаешь про МЦД? (12/13)
Кто сможет ездить по МЦД бесплатно?
Пенсионеры
Категории граждан, которые уже пользуются льготами на проезд в метро и электричках
Никто
Что ты знаешь про МЦД? (13/13)
Что значит «Дальняя зона»? Где она находится?
Понятия не имею. Я пользуюсь каршерингом
Зона в пределах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево
Дальняя зона – за границами МЦД. Включает в себя зоны пригородных электричек
Эксперт поневоле
Вы, наверное, половину своей жизни проводите в метро и электричках, и появление МЦД для вас — важное событие. Возможно, вы постоянный читатель портала РИАМО и уже видели наш спецпроект mcd.riamo.ru, посвященный МЦД. Вы запросто можете консультировать тех, кто пока ничего не знает о новом транспорте.
Транзитный пассажир
Увы, метро вы пользуетесь от случая к случаю и, видимо, живете в пределах Садового кольца. Про МЦД слышали, даже слегка интересовались. Внимательно изучите проект РИАМО про МЦД mcd.riamo.ru. Не отставайте от столичной жизни! Вам пригодится эта информация.
Пользователь каршеринга
У вас случайно не метрофобия? Судя по тому, что вы почти ничего не знаете про МЦД, вас в метро и на аркане не затащишь. Даже в повязке или маске. Вы – типичный владелец личного автомобиля или пользователь каршеринга. По большому счету вам все равно, как решает транспортный вопрос и добирается на работу многочисленная армия жителей Подмосковья. Если все-таки решите воспользоваться услугами МЦД – изучите спецпроект РИАМО mcd.riamo.ru.
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