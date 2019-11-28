Вы, наверное, половину своей жизни проводите в метро и электричках, и появление МЦД для вас — важное событие. Возможно, вы постоянный читатель портала РИАМО и уже видели наш спецпроект mcd.riamo.ru, посвященный МЦД. Вы запросто можете консультировать тех, кто пока ничего не знает о новом транспорте.

Увы, метро вы пользуетесь от случая к случаю и, видимо, живете в пределах Садового кольца. Про МЦД слышали, даже слегка интересовались. Внимательно изучите проект РИАМО про МЦД mcd.riamo.ru. Не отставайте от столичной жизни! Вам пригодится эта информация.

Пользователь каршеринга

У вас случайно не метрофобия? Судя по тому, что вы почти ничего не знаете про МЦД, вас в метро и на аркане не затащишь. Даже в повязке или маске. Вы – типичный владелец личного автомобиля или пользователь каршеринга. По большому счету вам все равно, как решает транспортный вопрос и добирается на работу многочисленная армия жителей Подмосковья. Если все-таки решите воспользоваться услугами МЦД – изучите спецпроект РИАМО mcd.riamo.ru.

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