РИАМО - 28 ноя. Участники проекта «Активный гражданин» оценили благоустройство зеленых зон в Москве, лидером голосования стал парк «Ходынское поле», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники проекта »Активный гражданин« оценили результаты благоустройства парков Москвы. В голосовании приняли участие 179 319 человек. Они дали оценку зеленым зонам, работы в которых завершились в этом году или прошли в 2017–2018 годах. Голосование проходило в два этапа. На первом участники проекта выбирали парк, который собирались оценить, на втором — ставили оценку результатам его благоустройства», - говорится в сообщении.

Выбрали и оценили парки 72,46% участников. Среди них 90,63% положительно оценили благоустройство территорий. Лидером голосования стал парк «Ходынское поле» - свои голоса за парк отдали 11 498 человек.

По итогам реализации проекта благоустройства, в парке появились искусственные холмы со смотровыми площадками, детские площадки и батутный центр.

Таким образом, наибольшее количество оценок получили парки «Ходынское поле», 850-летия Москвы, «Академический», «Южное Бутово» и парк усадьбы Люблино.