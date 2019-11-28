РИАМО - 28 ноя. Новый тематический блок выставок «Москва — с заботой об истории»: «Москва на осадном положении» открылся в ноябре в центрах госуслуг города, самым посещаемым офисом «Мои документы», где проходит выставка, стал центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мои документы» составили рейтинг посещаемости центров, где проходит выставка. 20 офисов с обновленной экспозицией посетили более 162 тысяч человек», - говорится в сообщении.

На первом месте — центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино. Его посетили более 14 тысяч человек. На втором месте расположился центр госуслуг района Митино — более 13 тысяч посетителей. Замыкает тройку лидеров центр госуслуг «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (более 12 тысяч человек).

Четвертое и пятое место поделили центры госуслуг Бибирева и Хорошево-Мневников - в каждый из этих центов, после обновления выставки, посетили более 11,5 тысяч человек.

Также в десятку самых посещаемых центров, где проходит выставка, вошли центры госуслуг районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Крылатское, Измайлово, а также флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО.

В экспозиции представлены письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали москвичи в Главархив в рамках акции «Москва - с заботой об истории».