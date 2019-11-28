РИАМО - 28 ноя. Столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 триллиона рублей за 9 месяцев 2019 года, что свидетельствует о росте в 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рост прибыли московских предприятий стал результатом увеличения товарооборота в ряде отраслей, прежде всего в ИТ, консалтинге, рекламе и производстве программных продуктов, а также укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг», — пояснил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

По его словам, показатель в 1,11 триллиона рублей за 9 месяцев на 22% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило 668,4 миллиарда рублей, в федеральный — 422,3 миллиарда рублей.

Большая часть средств поступила от компаний финансово-страховой отрасли — 24% (150,9 миллиарда рублей), торговой отрасли — 20% (134,1 миллиарда рублей) и нефтегазовой отрасли — 15% (102,6 миллиарда рублей).