РИАМО - 27 ноя. Московское метро проведет аукцион по продаже лайтбоксов со станций подземки 5 декабря, стартовая цена лотов составит 7,5 тысячи рублей, сообщается в Instagram-аккаунте столичной подземки.

Ранее аукцион планировали провести 28 ноября.

«Переносим аукцион на более удобное время. Место встречи изменить нельзя – «Деловой центр». А время - 18:00, но 5 декабря», - сообщается в аккаунте.

Участников аукциона призвали быть внимательными и не забывать регистрироваться для участия.

Изначально на аукцион выставили 30 лотов, их начальная цена – 7,5 тысяч рублей. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте аукциона (http://metro.auction.tilda.ws/) и выбрать не более трех табличек. Позже заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова сообщила, что дата аукциона перенеслась из-за увеличения числа лотов. К ним добавятся еще несколько уникальных экспонатов.

Во время аукциона можно будет купить двухсторонний световой короб «Выход в город» со станции «Тверская». Длина – 140 сантиметров, высота – 60 сантиметров. Без повреждений.

Также есть таблички со станций «Арбатская», «Киевская», «Площадь Революции» и других. Все они использовались в период с 1996 по 2018 годы, все находятся в хорошем состоянии.

Первый аукцион указателей столичной подземки прошел в августе. На нем было выручено около 700 тысяч рублей.