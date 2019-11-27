РИАМО - 27 ноя. Главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, чем опасно увлечение снюсами, он отметил, что при потреблении снюса никотин, минуя легкие, через слизистые оболочки ротовой полости всасывается в кровь и попадает в мозг, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Сегодня у детей и подростков стремительно набирает популярность снюс. Это табачный продукт для рассасывания, содержащий никотин. Пакетики с никотином помещают между губой и десной, так никотин попадает в организм.

«Все дело в том, что никотин, минуя легкие, через слизистые оболочки ротовой полости всасывается в кровь и попадает в мозг. При этом содержание никотина за один прием может достигать 50 миллиграммов - это доза, содержащаяся в двух и более пачках сигарет», — сказал Холдин.

Он добавил, что для основных потребителей снюсов — школьников, подростков – эта доза огромна и спасает их только то, что никотин и другие вещества при контакте вызывают раздражение слизистой ротовой полости, разъедая десну, поэтому они выплевываются до того, как он полностью впитается в кровь.

Специалисты призывают обратить внимание на яркую информационную кампанию снюса. Производители сделали упаковку красочной, а чтобы снизить возраст потребления снюса и привлечь детей, выпускают никотиновые смеси в виде леденцов, мармеладок и зубочисток.

«При употреблении снюса человек получает никотиновую зависимость, только не от сигареты, а от снюса. Никотин - это стимулятор, поэтому основным признаком интоксикации становится возбуждение. Подросток плохо спит, у него меняется аппетит, он становится эмоционально неустойчивым, преобладает агрессивное поведение, вследствие этого возможны драки», — пояснил Холдин.

Наркологи советуют родителям отслеживать модные темы в молодежной среде и иметь контакт с ребенком. Ребенок должен доверять родителям, нужно разговаривать с детьми, знать, что их волнует и интересует. Если подросток уже увлекся наркотическим веществом, нельзя полагаться только на свои силы, необходимо идти на консультацию к специалисту – наркологу, который обязательно поможет.