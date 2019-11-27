РИАМО – 27 ноя. Московская делегация приняла участие в работе V Российско-Британского бизнес-форума, начавшего свою работу в среду в Лондоне, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«На полях конгресса прошел ряд встреч с представителями российского и британского деловых сообществ, видными общественными деятелями, сотрудниками дипломатического корпуса и российскими соотечественниками, проживающими в Соединенном королевстве», – говорится в сообщении.

На панельной сессии «Промышленная кооперация и развитие глобальных производств» бизнес-форума обсуждались вопросы, связанные с текущей ситуацией и общей динамикой развития делового сотрудничества между Москвой и Великобританией, нюансы инвестиционной политики российской столицы.

«В течение ряда последних лет Великобритания твердо удерживает место в первой десятке стран по объему внешнеторгового оборота с Москвой, у нас зарегистрировано свыше 260 предприятий с британским капиталом в уставном фонде», – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

Он добавил, что Москва входит в пятерку европейских лидеров по инвестиционной привлекательности, занимая, по версии Financial Times, первое место среди столиц Восточной Европы.

Также в рамках визита делегации Москвы состоялся круглый стол «Соотечественники – предприниматели: перспективы сотрудничества». Основная цель мероприятия – создание площадки для обмена опытом между российскими соотечественниками из Великобритании и других стран и потенциальными деловыми партнерами в России.

Российско-Британский бизнес-форум – крупнейшее ежегодное российское деловое мероприятие в Великобритании. РББФ проводится Торговым представительством России в Великобритании.