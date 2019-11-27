РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье витрины объектов торговли и услуг украшают к Новому году, оформление будет готово к 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Новогодняя пора - одно из самых восхитительных времен для покупок подарков близким и любимым людям. Именно поэтому каждый магазин должен быть соответственно оформлен для задания нужной праздничной атмосферы покупателям и, конечно же, для увеличения продаж», - говорится в сообщении.

В преддверии Нового года и Рождества магазины шаговой доступности, сетевые магазины, крупные торговые центры, розничные рынки готовятся к празднованию, украшая фасады, витрины и входные группы. Предприятиям торговли при организации праздничного оформления рекомендовано использовать новогодние елки, баннеры, гирлянды, растяжки, вывески, световые панно, праздничное освещение.

«Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до 1 декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои витрины и входные группы», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.