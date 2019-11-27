РИАМО - 27 ноя. С июня 2015 года, когда была запущена система-112 в Подмосковье, операторы системы обработали более 34,5 миллионов вызовов, более 66% вызовов приходятся на скорую помощь, около 27% - вызовы полиции и ГИБДД, 7% - службы пожарной охраны, аварийной газовой службы и другие, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 региона.

«Ежедневно операторы системы-112 Московской области принимают порядка 21 тысячи вызовов от жителей и гостей Московской области. Это телефонные звонки, SMS-сообщения, сообщения из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛОНАСС», вызовы по Skype от людей с нарушениями слуха и речи», — говорится в сообщении.

В мобильное приложение системы-112 внедрили функцию отслеживания машины скорой помощи и раздел «Связанные контакты», благодаря которому пользователи могут узнать местоположение своих родных и близких.

Первого июня в Московской области был внедрен сервис отправки СМС-сообщений заявителям о статусах реагирования скорой медицинской помощи. Данная функция впервые реализована на территории России.

Система-112 Московской области на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».