РИАМО – 27 ноя. В шести муниципалитетах Подмосковья на этой неделе проходят встречи с садоводами и дачниками, собрания проводят в округах Павловский Посад, Шатура, Егорьевск, Воскресенск, Котельники и Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Встречи прошли в среду, также они запланированы на 28 и 29 ноября. С садоводами обсуждают имущественные вопросы: упрощенную регистрацию объектов по «дачной амнистии», перевод садовых домов в жилые, лицензирование скважин и частные вопросы.

«Как отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, встречи с председателями СНТ проводятся для того, чтобы информировать собственников о нововведениях в законодательстве и напомнить, что благодаря продлению «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года у собственников есть возможность оформить садовый и жилой дом с минимальным количеством документов», – говорится в сообщении.

Коган добавил, что за 13 лет, пока длилась «дачная амнистия», не все успели оформить имущество – порядка 200 тысяч объектов на территории СНТ все еще не имеют хозяев. Именно поэтому три года назад, в канун окончания «дачной амнистии», в Подмосковье стартовала кампания по информированию собственников о процедуре регистрации собственности.

В городских округах Павловский Посад, Шатура, Егорьевск, Воскресенск, Котельники и Люберцы около 10 тысяч СНТ. За 3 года в этих шести округах легализовано более 37,5 тысячи объектов недвижимости. Это потенциальные 170 миллионов рублей в муниципальные бюджеты, на которые можно проводить благоустройство, создавать комфортную среду и осуществлять развитие округов.

На следующей неделе запланированы встречи с садоводами Орехово-Зуевского округа.