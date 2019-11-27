РИАМО - 27 ноя. На пересечении Рябиновой улицы и Можайского шоссе грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия с травмами в больницу доставлен один пострадавший, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 19:50 на пересечении улицы Рябиновой и Можайского шоссе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек», - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в одну из столичных больниц.