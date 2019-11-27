РИАМО - 27 ноя. Московские спасатели сняли с забора кошку, ее лапа была проткнута арматурой, животное прооперировали в ближайшей ветклинике и отправили на восстановление, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Аварийно-спасательный отряд #5 ГКУ «ПСЦ» провел спецоперацию по спасению кошки в Восточном округе. Ее лапа была проткнута арматурой, кошка была на заборе на высоте трех метров.

«Мы установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента перекусили арматуру и элетрорезом спилили уголок», - рассказал старший дежурный смены Андрей Макаров.

После проведения всех необходимых действий, спасатели отвезти животное в ближайшую ветеринарную клинику, где животное бесплатно прооперировали. Врач изъял кусок решетки из лапы кота и наложил швы. Животное передали в руки волонтера для дальнейшего ухода и восстановления. Уже завтра кошка окажется в одном из приютов.

«Приятно, что есть такие неравнодушные люди! И доктор, который сделал операцию, и заявитель, который вызвал помощь, и волонтер, что приютит на сегодня кошку, и волонтер, который заберет ее завтра», - сказал Макаров.