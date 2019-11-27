РИАМО - 27 ноя. Поезда на первом Московском центральном диаметре ходили с увеличенными интервалами до 11 минут вечером в среду, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Это произошло из-за попытки суицида. Были предприняты оперативные меры для того, чтобы можно было продолжить движение», - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.