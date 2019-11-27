РИАМО – 27 ноя. Председатель Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил в Мосгордуму предложение провести электронное голосование по выбору места постройки станции метро в Троицке, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«На прошлой неделе как раз обсуждали возможность использования этой технологии для выявления мнения москвичей. Завтра донесу информацию до всех руководителей фракций и депутатский объединений Мосгордумы для направления представителей в Штаб по электронному голосованию», – написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Линию столичного метрополитена с шестью станциями до города Троицка в новой Москве планируется начать строить после 2023 года.