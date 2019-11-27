РИАМО – 27 ноя. Перед первыми снегопадами в Подмосковье министерство экологии и природопользования Московской области направило в администрации округов предостережения о необходимости оборудовать специальные площадки для складирования снега и снегоплавильного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Поводом для этого стали многочисленные нарушения, выявленные инспекторами эконадзора в зимний период 2018-2019 годов.

«Мы проанализировали надзорную практику прошлой зимы и типичные нарушения в части складирования снежных масс. В ряде муниципалитетов снегосвалки устраивались на открытом грунте, иногда – на водосборной площади рек и прудов. Если учесть, что на такие площадки свозятся снежные массы, загрязненные сметом с улиц, противогололедными реагентами, горюче-смазочными материалами, существует риск загрязнения почвы и водоемов опасными веществами», – сказал замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что в этом сезоне будет усилен контроль за снегосвалками, а ближайшие снегопады ожидаются уже в выходные.

Воронцов напомнил, что участок, отведенный под «сухую» снегосвалку, должен иметь твердое покрытие; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт.

Сброс талых вод в канализацию должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей. Ни в коем случае не допускается размещение снегосвалок в водоохранных зонах. Санитарно-защитная зона самой снегосвалки должна быть не менее 100 метров от жилой застройки.

Ранее Минэкологии Подмосковья подготовило проект поправок в региональный закон «О благоустройстве в Московской области», которые предусматривают введение административной ответственности за складирование снега вне специально отведенных для этого мест.