РИАМО - 27 ноя. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова с рабочим визитом посетила городской округ Зарайск и приняла участие в мероприятиях, посвященных запуску программы «Зима в Подмосковье».

По итогам выездного совещания Виртуозова отметила, что на сегодня ключевыми запросами туристов являются увеличение числа событийных мероприятий, информированность и развитие общественного транспорта. В рамках поездки делегация посетила собор Иоанна Предтечи, открывшуюся после реконструкции Беспятовскую рощу, музей А.С. Голубкиной и святой источник «Белый колодец».

«У нас стартует проект «Зима в Подмосковье», и, помимо увеличения числа мероприятий, мы уделяем внимание формированию туристических маршрутов. Один из наиболее ярких – это маршрут Коломна-Зарайск. Наша цель – сделать его еще информативнее и удобнее для туристов. Важно, чтобы федеральный центр обратил внимание на наш маршрут, и я думаю, что он будет включен в федеральную программу. При этом вокруг Зарайска есть и другие города. Это и знаменитое Константиново, Рязанская область. И сама Рязань, а также Тула», - сказала вице-губернатор.

Мнение жителей является ключевым для развития туристического потенциала Подмосковья.

«Обратная связь - это важная история в нашей программе. На портале www.welcome.mosreg.ru есть функция отзывов, и мы внимательно их изучаем. Там собраны все достопримечательности, города, рестораны, гостиницы Московской области. Мы постоянно отслеживаем отзывы туристов и понимаем, какие места самые популярные для гостей», – отметила Виртуозова.