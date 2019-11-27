РИАМО – 27 ноя. В Московском зоопарке с 25 декабря по 7 января пройдут три праздничных спектакля «Волшебная историю о смелом зайце, который спас Новый год», «Новый год в подводном царстве» и «Подарок для Деда Мороза», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Спектакли состоятся в пространстве «Зоодепо», которое расположено на новой территории Московского зоопарка.

«Новый год – совершенно особенное время, в которое как никогда хочется верить в чудеса. Мы знаем, как сильно наши юные гости ждут волшебной поры, поэтому Московский зоопарк приготовил специальный сюрприз своим посетителям – путешествие в настоящую сказку», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что арт-пространство «Зоодепо» перевоплотится в Дом сказки, где все желающие смогут почувствовать новогоднее настроение.

В праздничной программе будут показаны три сказки – «Волшебная история о смелом зайце, который спас Новый год», «Новый год в подводном царстве» и «Подарок для Деда Мороза».

В спектакле «Волшебная история о смелом зайце, который спас Новый год» посетители встретятся с одним из главных персонажей всех русских сказок – Бабой-ягой. Обитатели леса бросят вызов злодейке и отправятся спасать дух Нового года на край света.

В первый раз театральная премьера прошла в Московском зоопарке в 2017 году. Это была современная постановка «Щелкунчика».