РИАМО - 27 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в среду провел в региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прием жителей области, приуроченный к празднованию 18-летия партии, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«На прием пришли шесть человек, были рассмотрены четыре вопроса», - говорится в сообщении.

Житель Лыткарина обратился с вопросами, касающимися транспортной инфраструктуры городского округа. В 2018 году в городе была построена развязка, однако на дороге до сих пор не установлено освещение. Еще одна проблема касается Лыткаринского шоссе - три полосы сужаются в одну, в результате чего возникают пробки.

«Направлю обращение в министерство, чтобы ускорить работы по установке освещения. Что касается расширения дороги – здесь необходимы проектирование и расчеты по финансированию, поэтому вопрос будет вынесен на обсуждение профильным комитетом думы совместно с коллегами из Минтранса и администрации городского округа», – отметил Брынцалов.

Также обратились представители инициативной группы жителей ЖК «Зеленые аллеи» города Видного, которые обеспокоены тем, что застройщик МИЦ «СтройКапитал» не начал запланированное изначально еще на 2015 год строительство школы на 1,225 тысячи мест.

При этом, администрацией и застройщиком было заключено допсоглашение о переносе начала строительства на 2019 год с завершением в 2021 году – но работы все равно так и не были начаты.

«Профильному комитету думы будет дано поручение – провести совещание с представителями министерства строительного комплекса региона, муниципалитета и застройщика. Должна быть сформирована детальная дорожная карта по данному объекту», - отметил Брынцалов.

Были рассмотрены обращения жителей Ленинского и Можайского городских округов, связанные с постановкой на кадастровый учет домов и оформлением в собственность земельных участков. Все вопросы взяты под контроль, а профильным комитетам Мособлдумы будут даны необходимые протокольные поручения.