РИАМО – 27 ноя. Формат информационных центров «Энергия из отходов» компании «РТ-Инвест» определят жители Подмосковья и Татарстана, опрос пройдет в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания реализует любой из вариантов, который наберет большее количество голосов. Онлайн-опрос пройдет в течение месяца в официальных аккаунтах компании в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте», Facebook, Instagram», – говорится в сообщении.

По своему наполнению это будет мультимедиацентр, где можно ознакомиться со всей документацией по проектам, изучить результаты экспертиз, получить разъяснения специалистов. В центре предусмотрены виртуальная экскурсия по территории завода, мини-макет предприятия с дополненной реальностью, возможностью просмотра видеоконтента и изучением другой наглядной продукции о комплексной системе обращения с отходами.

Каждый из предложенных к голосованию вариантов – стационарный или мобильный – имеет свои преимущества.

Станционарный центр будет размещен на площадке завода «Энергия из отходов». В большом павильоне с лекторием и интерактивной зоной можно будет проводить лекции, обучающие семинары, знакомиться с арт-объектами из отходов. Заранее будет известен график работы инфоцентра и организован трансфер для его посещения.

Мобильный центр сможет по запросу приезжать в любую точку Подмосковья и Татарстана в удобное для жителей время. Такое исполнение инфоцентра позволит также участвовать в массовых просветительских мероприятиях по теме сортировки и переработки отходов.

Компания также проведет конкурс на лучшую идею для инфоцентра. Участники могут предложить, как наглядно продемонстрировать необходимость раздельного сбора отходов, как рассказать об элементах комплексной системы обращения с ТКО. Победители получат призы.

Свои предложения можно оставлять в виде комментариев под соответствующими постами в соцсетях или направлять на адрес электронной почты: konkurs@rt-invest.com. Итоги будут подведены не позднее 26 декабря.

«Наша задача – развеять миф об опасности строящихся заводов и в доступной форме рассказать об их уникальности для России. Это будут действительно высокотехнологичные и экологичные предприятия, оборудованные самыми современными на сегодняшний день технологиями», – заключается в сообщении.