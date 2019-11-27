РИАМО – 27 ноя. С начала 2019 года в Подмосковье отремонтировано более 12,4 тысячи подъездов многоквартирных домов, всего за три года по губернаторской программе в порядок привели более 80 тысяч подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов на 2019 отмечается в городских округах Химки, Реутов, Серпухов, Люберцы, Мытищи и Балашиха», – говорится в сообщении.

Все работы согласовывают с жителями. Им предлагают 20 видов услуг, например, ремонт полов, стен, входных групп, замена почтовых ящиков, окон и так далее. Согласовываются и цветовая гамма, материалы, дизайнерские решения.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что всего до конца года в Подмосковье планируют отремонтировать 14,5 тысячи подъездов. В 2020 году работу продолжат по многочисленным пожеланиям жителей.

Подробнее о программе «Мой подъезд» можно узнать на сайте menyaempodezdy.ru.