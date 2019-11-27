РИАМО – 27 ноя. Пассажиры Московских центральных диаметров, которые строили маршруты через приложение «Метро Москвы», чаще всего начинали свои поездки со станций Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск, Пенягино, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В пятерку самых востребованных конечных станций вошли: Подольск, Одинцово, Савеловский вокзал, Нахабино и Белорусский вокзал.

«В приложении «Метро Москвы» можно построить любой маршрут с диаметрами. Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский чаще всего свой путь пассажиры начинали с конечных станций первого диаметра – Одинцово и Лобня, а также второго диаметра – Нахабино и Подольск, Пенягино», – говорится в сообщении.

Приложение «Метро Москвы» скачали уже более 2,88 миллиона раз. Там есть совмещенная схема метро и двух первых диаметров, в приложении можно посмотреть график прибытия поездов на МЦД. В приложении также есть кнопка «МЦД», по которой можно перейти на страницу диаметров, где содержится подробная информация про них.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 Курско-Рижский – 80 километров.

Пассажиропоток МЦД-1 и МЦД2 может составить 200 миллионов человек в год. Благодаря диаметрам общественный транспорт стал доступнее более чем для 4 миллионов жителей Московского региона. Пассажиры МЦД могут сэкономить на оплате проезда до 7 миллиардов рублей в год.

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