РИАМО - 27 ноя. Московское областное УФАС России приняло решение о включении производственного строительного кооператива «Связь-Сигнал-К» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением общества от заключения контракта на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автоматической телефонной станции, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Сергиево-Посадской районной больницей в отношении ПСК «Связь-Сигнал-К» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок производственный строительный кооператив «Связь-Сигнал-К» не представил подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении фирмы от заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической телефонной станции.

На заседании кооператив не представил доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленный срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении производственного строительного кооператива «Связь-Сигнал-К» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.