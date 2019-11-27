РИАМО - 27 ноя. За прошедший месяц в медицинские организации Московской области поступили 62 новые стоматологические установки, закупленные по программе «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новые стоматологические установки поступили в 39 больниц и поликлиник региона, на эти цели было направлено почти 83 миллиона рублей», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что оснащение медучреждений современным оборудованием лежит в основе качества оказания медицинской помощи.

Стоматологическая установка состоит из кресла для пациента, столика врача с инструментами, камерой и монитором. Она необходима для оказания всех видов стоматологической помощи пациентам.

Благодаря поступлению нового оборудования качественная стоматологическая помощь станет доступнее жителям Подмосковья.